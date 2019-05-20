بيبلغوني باللي بيتقال عني .. ياسر جلال: ليس لي علاقة بعالم السوشيال ميديا

قال الفنان ياسر جلال، إنه سعيد بردود الأفعال على مسلسله "لمس أكتاف" الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني، مضيفا: "الفضل يرجع لربنا في المقام الأول ثم كل فريق العمل لأن مفيش حد بيمثل لوحده، إحنا شغلنا زي فريق الكورة، عندنا مخرج كبير حسين المنياوي ومؤلف كبير هو هاني سرحان، ومدير التصوير إسلام عبدالسميع.. أنا سعيد إني أبقى جزء وسط جيش الفنانين الرائع ده".



وأضاف "جلال" في تصريحات لبرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" أنه ليس له علاقة بالسوشيال ميديا لكن أصدقائه يبلغوه بما يُكتب عنه، وأنه يتابع كل ردود الأفعال على أعماله عن قرب.



وأكد أنه يتمنى دعم جمهوره وعدم التخلي عنه "مليش غيرهم وغير اجتهادي الشخصي، والكلام الحلو بيديني طاقة أكمل تصوير وسط الصيام ورمضان وعدم النوم والتعب، بس الحمدلله ربنا بيقوينا".



وشدد على أن دوره في "لمس أكتاف" دوري يختلف عن أدوره في المواسم السابقة، فهو مصارع ظروفه تضعه في مواقف صعبة "الحدوتة نفسها مختلفة، في (ظل الرئيس) كنا نناقش الفساد، في (رحيم) ناقشنا قضية غسيل الأموال، في (لمس أكتاف) نناقش قضية المخدرات، التغيير ليس ضروريا أن يكون للنقيض"، مردفا أن الجمهور يدخل في الحسبة، فهو المتلقي الذي يجب أن يقدم له عملا ممتعا.



وأعرب ياسر جلال عن سعادته بالتصويت لمسلسله في مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، موجها التحية لجميع الزملاء المشاركين في رمضان بأعمالهم "لو كان لي نصيب أفوز به، أهديه لزملائي، كلنا بنتعب والفن أذواق مختلفة لكن مفيش حد أحسن من حد، الهدف من وجودنا هو إثراء الدراما المصرية.