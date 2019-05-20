اولى_ثانوى يشعل تويتر.. والطلاب: امتحان الأحياء في مستوى مجدي يعقوب

أعرب عدد من طلاب الصف الأول الثانوي عن استيائهم إزاء صعوبة امتحان مادة الأحياء، إلى جانب مشكلات فنية في التابليت.



ودشن عدد من الطلاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعة من الهاشتاجات #اولى_ثانوى ، #التعليم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وتسبب سقوط السيستم فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول ثانوي، أمس، الأحد، إلى حالة من الارتباك بين الطلاب والمدرسين بعد بدء الامتحانات بوقت بسيط، مما أدى إلى قيام مديرية التربية والتعليم باستخدام الامتحان الورقى.



وجاءت التغريدات كالتالي:

#اولى_ثانوى

انا امتحنت ع التابلت والاسئله مرار

حدا يقولى اعمل اي!!؟😭😭

هسقط 😱😱



جايبين لنا امتحان فمستوي الدكتور مجدي يعقوب يبشا!

#اولى_ثانوى



ايه الامتحان اللي يحلهُ مجدي يعقوب ده😒🙂

#اولى_ثانوى



واضح ان السيستم واقع 😂

وواضح كمان إن في إجماع على كده ✋





انا مخدتش من السنه دي بربع جنيه معلومات

#اولي_ثانوي



