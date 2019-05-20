زيادة موارد الشرطة المتخصصة .. محلية النواب تناقش أزمات التوك التوك والباعة الجائلين

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الشرطة المتخصصة وزيادة مواردها البشرية والفنية، وخاصة شرطتي المرافق والمرور في عموم الجمهورية.



وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني إنه لابد من توافر الجدية في التصدي لتلك الملفات، ومنها: القمامة، والباعة الجائلين، ومواقف السرفيس، والتوك توك، نظرا لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع.



كلام السجيني جاء خلال مناقشة اللجنة، اليوم، طلب إحاطة من النائبة دينا عبد العزيز، حول انتشار الفوضى في ميدان محطة مترو حلوان الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتكاتك مما تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، وطلب إحاطة من النائب رضا البلتاجي حول عدم إنارة المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو سواء بطريق الأوتوستراد أو الكورنيش وعدم وجود إشارات مرورية ضوئية وكاميرات مراقبة السرعة بذات المسافة.



وقال رئيس حي حلوان اللواء محمد عبد الحميد إن مشكلة التوك توك وانتشار الباعة الجائلين موجودة على مستوى الجمهورية.



أضاف:«مسكنا 450 توك توك لكن ذلك لم يؤثر على واقع المشكلة، فليس هذا ما يحلها، وأيضا حررنا محاضر للباعة الجائلين لكنها ليست الحل كذلك».



وعن غياب إشارات مرور ضوئية بالمنطقة الواقعة بين المعصرة وكفر العلو، وميادين حلوان، قال عبد الحميد: «نحن نطالب بتوفير إشارات مرورية تعمل بنظام التوقيت، حتى يلتزم أصحاب المركبات عند المرور أمامها».



من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس هيئة نظافة القاهرة اللواء عادل أبو الحديد، إن الهيئة جاهزة لصيانة الإنارة بالمسافة الواقعة بين المعصر وكفر العلو.



وعلق مقدم طلب الإحاطة حول المشكلة النائب رضا البلتاجي قائلا: «نرجو أن يكون ذلك بشكل عاجل، لأن الطريق مظلم تمامًا، وأن نبدأ من بكرة، نشتغل بالليل أهم عند الله من قيام الليل، من أجل أن ننقذ أرواح الناس.. فهناك حوادث تقع أسبوعيا بسبب المشكلة».



بدوره، قال مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة اللواء محمود عبد الرازق إنهم يدرسون وضع آليات لمواجهة مشكلة التوك توك بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، لقائدي التكاتك وأصحابها.



وأضاف في الاجتماع:«نحاول التوفيق بين الحالة الإنسانية والمظهر الحضاري، وسنضع قواعد ليلتزم بها أصحاب التكاتك ليعملوا بشكل متحضر، مشيرا إلى أننا نسعى لمواجهة المشكلة دون أن نضير الناس.. لا نلغي التوك توك لكن ننظم طريقة عمله، وننسق مع الإدارات المحلية من أجل توفير قاعدة بيانات عن التوك توك لنتمكن من ضبط المنظومة بشكل جيد».



وفيما يخص المسافة الواقعة بين منطقة المعصرة وكفر العلو، أوضح عبد الرازق أن الإدارة العامة للمرور بالقاهرة «ستبدأ من الغد دراسة الأماكن التي تصلح لوضع مطبات صناعية بشكل فني مناسب فيها، مع توفير رادارات في القريب العاجل عند توفرها للإدارة العامة للمرور».



وفي السياق نفسه، قال مدير شرطة المرافق بالقاهرة اللواء هشام أبو النصر إنهم «بدأوا الإعداد لخطة لمواجهة الباعة الجائلين، حيث يجري التنسيق لتوفير عربات بيع السلع التابعة لشركة أمان، وللقوات المسلحة، لتتواجد بأطراف ميدان مترو حلوان، فتقطع الرجل عن البياع الموجود بميدان المحطة» بحسب تعبيره.

