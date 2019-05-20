نجمة هندية تستوحي إطلالة الأميرة ديانا.. صور

تألقت النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا بإطلالة أنيقة باللون الأبيض في مهرجان كان السينمائي الذي انعقد منذ أيام، حيث ارتدت فستان أبيض سادة مع وشاح على الرقبة.





واستوحت بريانكا شوبرا هذه الإطلالة تحديدًا من خزانة الأميرة الراحلة ديانا؛ حيث ارتدت نفس الفستان باللون السماوي " بيبي بلو" أثناء حضورها لمهرجان كان السينمائي عام 1987، مع وشاح أيضًا على الرقبة بنفس اللون.



