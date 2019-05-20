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مرأة

نجمة هندية تستوحي إطلالة الأميرة ديانا.. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:16 م
الاميرة ديانا
الاميرة ديانا
رشا عوني
تألقت النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا بإطلالة أنيقة باللون الأبيض في مهرجان كان السينمائي الذي انعقد منذ أيام، حيث ارتدت فستان أبيض سادة مع وشاح على الرقبة.

واستوحت بريانكا شوبرا هذه الإطلالة تحديدًا من خزانة الأميرة الراحلة ديانا؛ حيث ارتدت نفس الفستان باللون السماوي " بيبي بلو" أثناء حضورها لمهرجان كان السينمائي عام 1987، مع وشاح أيضًا على الرقبة بنفس اللون.

وليست هذه المرة الأولى التي تختار فيها نجمات ومشاهير حول العالم، إطلالات من خزانة الأميرة ديانا الراحلة، حيث كانت أنيقة في اختياراتها لملابسها وكسبت حب واحترام العالم، لذا تلجأ الكثير من النجمات لاختيارات أزياء على نفس طريقتها، وأولهما كيت ميدلتون و ميجان ميركل زوجتا ابني ديانا.
نجمة هندية تستوحي إطلالة الأميرة ديانا.. صور
نجمة هندية تستوحي إطلالة الأميرة ديانا.. صور
نجمة هندية تستوحي إطلالة الأميرة ديانا.. صور

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