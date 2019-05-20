دراويش رمضان.. الإسماعيلي يكتسح الأهلي برباعية في البطولة العربية

يعتبر شهر رمضان وش السعد على فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى لدى خوضه مباراة جمعته مع النادى الأهلي فى عام 2003 فى البطولة العربية.



ويلتقى فريق الدراويش نظيره المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي بعد غد الأربعاء على ملعب استاد برج العرب ضمن مؤجلات الدورى المحلى.



وفى يوم 11 نوفمبر عام 2003 اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الأهلى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دورى أبطال العرب موسم 2003-2004.



فريق الدراويش ضم وقتها مجموعة من النجوم أبرزهم محمد صبحي وعماد النحاس وسيد معوض وإسلام الشاطر وأحمد فتحي وعبدالرحمن تراوري ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد حمص وعمرو فهيم وحسنى عبد ربه تألقوا بشكل لافت للنظر.



رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراوري ومحمد يونس، ليصعد الإسماعيلي كأول المجموعة للدور المقبل.



إسلام الشاطر أحرز الهدف الأول في مرمى الحارس أمير عبدالحميد وأضاف سيد معوض الهدف الثاني ثم تراوري سجل ثالث أهداف الإسماعيلي ويختتم الدراويش الرباعية بهدف محمد يونس برأسية قوية.



