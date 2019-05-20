هل يمكن تطبيق شروط الدعم الأمريكي على المصريين .. التموين تجيب



أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداحلية، أن برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي SNAB المطبق في الولايات المتحدة يقوم بالأساس على 3 عوامل معلوماتية عن المستفيد هي آجمالي الدخل وصافي الدخل وحجم الأصول.



وحول إمكانية استيراد البرنامج الأمريكي لتطبيقه في مصر.. قال المصدر أنه لا يمكن تطبيق اشتراطات استحقاق الدعم في برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي على المواطن المصري.



وأوضح أن دخول المواطن الأمريكي تحت مظلة برنامج الدعم الغذائي التكميلي يتطلب مجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالدخل والاستهلاك.. لافتا الى ان المواطن الامريكي يوثق كل تعاملاته المادية سواء الدخل او الاستهلاك عن طريق مستندات أو من خلال حسابات البنوك وهي عوامل غير متوفرة لدى المواطن المصري.



