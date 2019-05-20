ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

هل يمكن تطبيق شروط الدعم الأمريكي على المصريين .. التموين تجيب

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:38 م
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداحلية، أن برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي SNAB المطبق في الولايات المتحدة يقوم بالأساس على 3 عوامل معلوماتية عن المستفيد هي آجمالي الدخل وصافي الدخل وحجم الأصول.

وحول إمكانية استيراد البرنامج الأمريكي لتطبيقه في مصر.. قال المصدر أنه لا يمكن تطبيق اشتراطات استحقاق الدعم في برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي على المواطن المصري.

وأوضح أن دخول المواطن الأمريكي تحت مظلة برنامج الدعم الغذائي التكميلي يتطلب مجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالدخل والاستهلاك.. لافتا الى ان المواطن الامريكي يوثق كل تعاملاته المادية سواء الدخل او الاستهلاك عن طريق مستندات أو من خلال حسابات البنوك وهي عوامل غير متوفرة لدى المواطن المصري.

ترشيحاتنا

انفعال وتهديد مبطن.. مرتضى منصور مطالب بالاعتذار لنهضة بركان

قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

امتحانات اولى ثانوي .. شاهد سؤال سمكة البلطي المثير للجدل بمادة الأحياء

أعلنت عنها على التليفزيون.. سيدة تنصب على المواطنين بزعم منحهم قروضًا مالية

طالبها بخلع النقاب.. طبيب بريطاني يفكر في ترك مهنته بسبب امرأة مسلمة

ads

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

صاحب الهدف القاتل في الزمالك يوجه صدمة قوية لـ الأهلي

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

آخره معايا يوم الأحد.. رئيس الزمالك: أنا زهقت من جروس

مبلغ باختفائه منذ 39 يوما..العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بخزان منزله

بفرمان اتحاد الكرة.. موعد مبدئي لانطلاق منافسات الدوري الجديد

نوبات قلبية وكسور .. المشاهير ضحايا رامز جلال نظير مبالغ مالية طائلة

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور