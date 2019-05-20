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سيارات

استقالة رئيس ميتسوبيشي الذي أوقف لانسر وباجيرو

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:34 م
أوسامو ماسوكو
أوسامو ماسوكو
أشرف بيومي
أعلن المدير التنفيذي الحالي في ميتسوبيشي، أوسامو ماسوكو، استعداده لتنحيه عن منصبه الحالي في الشركة خلال اجتماعها السنوي يوم 21 يونيو المقبل، حيث ينوي ماسوكو عقد مؤتمر صحفي مع تاكاو كيتو، رئيس ميتسوبيشي الحالي في أندونيسيا، لمناقشة ترقية تاكاو إلى منصب مدير ميتسوبيشي العالمية التنفيذي، ليصبح ماسوكو رئيس مجلس الإدارة عقب تنحيه من منصبه الحالي.

وقد انضم كيتو إلى ميتسوبيشي في 1984 ليتسلم عدة أدوار إدارية عليا بمصنع الشركة بمدينة ناجويا اليابانية، وقد أمضى 4 أعوام في روسيا قبل العودة لليابان في 2014، ليتسلم رئاسة ميتسوبيشي اندونيسيا في 2015، فيما كان ماسوكو مع ميتسوبيشي منذ عام 1972 قبل أن يصبح رئيسها في 2007 ومديرها التنفيذي في 2014.

وخلال فترة رئاسة أوسامو ماسوكو في ميتسوبيشي، تم العمل على تركيز موارد الشركة المحدودة بالتطوير نحو سوق سيارات الكروس أوفر وسيارات الأسواق الناشئة الاقتصادية، وهو ما أدى لوقف خط إنتاج سيارات سيدان لانسر المعروفة حول العالم ومؤخرا باجيرو، بجانب إطلاق طراز اكليبس كروس واكسباندر ميني فان بجانب إغلاق مصنع الشركة الوحيد بالولايات المتحدة لتشتريه شركة ريفيان الناشئة للسيارات الكهربائية، حيث ساهمت تلك الخطوات في عودة قدرة الشركة على تحقيق الأرباح بعد الخسائر المتتالية لعدة أعوام، وذلك على رغم فضيحة اعتراف الشركة بتلاعبها في معدلات كفاءة وقود سيارتها اليابانية في 2016 على مدار 25 عاما بشكل سمح لشريكتها نيسان بشراء 34% من أسهمها.

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