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أخبار العالم

بعد استطلاعات الرأي.. الهند تستعد لعودة مودي

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:27 م
رئيس الوزراء الهندي،
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي
رويترز
توقع الهنود، اليوم الإثنين، عودة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أمس أن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاءه سيحتفظون بالسلطة بأغلبية ساحقة.

وقال مصدران من حزب بهاراتيا جاناتا، اليوم، إن الحزب الحاكم في الهند يستعد للاجتماع مع شركاء الائتلاف لمناقشة الحكومة الجديدة، بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى نتيجة أفضل من المتوقع في الانتخابات العامة.

وواجه مودي انتقادات في بداية الحملة لإخفاقه في توفير فرص عمل للشبان وضعف أسعار المنتجات الزراعية، وقال محللون وسياسيون إن سباق الانتخابات سيكون مُحتدما مع اكتساب حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي، للمزيد من التأييد.

لكن مودي حشد قاعدته القومية الهندوسية وحول الحملة إلى صراع من أجل الأمن القومي بعد تصاعد حدة التوتر مع باكستان وهاجم منافسه الرئيسي واتهمه بأنه يتبنى نهجا متهاونا أكثر من اللازم تجاه إسلام أباد.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة في مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية في وقت مبكر من يوم الخميس ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول ظهر ذلك اليوم.

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