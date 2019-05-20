انطلاق امتحانات الفصل الثاني بدراسات الأزهر بالشرقية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون محافظة الشرقية، لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العقيدة في مادة الفلسفة الإسلامية، وطلاب الفرقة الثالثة شعبة التفسير في مادة التفسير التحليلي.



وتابع الدكتور أحمد السوداني عميد الكلية سير الامتحانات للوقوف على الصعوبات التي تواجه الطلاب.



وأبدى الطلاب سعادتهم بأسئلة الامتحان وأنها جاءت في متناول الطالب المتوسط وموزعة على جميع أبواب المنهج.



وأضاف السوداني أن باقي الشعب سيتم عقد امتحاناتها خلال الأيام القادمة، وأنه سيستكمل الطلاب باقي الامتحانات بعد إجازة العيد، وأن كل أعضاء هيئة التدريس يعملون على بذل كل الجهد لإتمام الامتحانات وأعمال الكنترولات وتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول حتى تظهر النتيجة في موعدها المحدد من قبل الجامعة، فضلًا عن توفير الجو المناسب للطلبة في قاعات الامتحان.