فيديوجراف| رامز في الشلال.. ماذا يتناول قبل ارتداء زي الغوريلا؟

يتساءل متابعو برنامج المقالب "رامز في الشلال" عن طبيعة السائل الذي يتناوله رامز جلال قبيل تنكره في صورة الغوريلا وتنفيذ مقلبه.



وكشف مصدر خاص من البرنامج، أن السائل هو "فيتامين سي"، حيث يحرص رامز على تناوله بسبب ارتفاع درجة رطوبة موقع التصوير والتي تصيبه بالتعرق عندما يخلع زي الغوريلا مع تعرضه مرة أخرى لمياه الشلال، فيمكن أن يصاب بالبرد، وهو ما يستدعي تناوله "فيتامين سي" من أجل وقايته من المرض.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتناول فيها رامز مشروبا في برامجه، حيث سبق أن تناول سائلا في برنامج "رامز تحت الأرض"، قبل ارتداء زي التنين واعتقد البعض وقتها أن هذا السائل وقود من أجل إخراج نيران من فمه، فيما تكهن البعض الآخر ساخرا بأنه مشروب رمضاني.



ومن خلال الفيديوجراف، تعرف على طبيعة المشروب الذي يتناوله رامز جلال.