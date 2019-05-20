قبل خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا.. قصة إليسا مع سرطان الثدي وحرمانها من الإنجاب

يعيش جمهور الفنانة اللبنانية اليسا حالة من القلق بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية جديدة بسبب تعرضها لمضاعفات بعد رحلاتها الصعبة في العلاج من سرطان الثدي الذي أصابها في ديسمبر 2017.



وأشارت التقارير إلى أن إليسا ستبقى في ألمانيا قرابة 20 يوما، حيث خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.



وكانت رحلة اليسا مع السرطان مليئة بالمحطات الصعبة، والتي لخصتها في عدة تصريحات من أبرزها:



-عندما علمت بإصابتي بالسرطان ظليت 6 ساعات لا استطيع الوقوف أو التحدث لأي شخص.

-أخفيت عن أمي مرضي لأنها سيدة كبيرة في العمر وقد لا تتحمل هذه الصدمة، واخبرت من اشقائي الـ5 شقيقي كميل وشقيقتي نورما فقط .

-تعرض جسمي لحروق بسبب العلاج الإشعاعي ولهذا السبب ارتديت ملابس محتشمة في برنامج " ذا فويس".

-لا أستطيع الإنجاب بسبب خضوعى للعلاج الهرموني.

-لازلت اعاني من تورم في يدي بسبب سبل العلاج التي خضعت إليها.