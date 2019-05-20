عبر بوابة أمم أفريقيا.. نجم بيراميدز يقترب من الدوري البلجيكي

يمتلك فريق بيراميدز مواهب شابة، يمكن أن تفتح بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق الشهر المقبل في مصر، أبواب الاحتراف أمامها.



ودخل الدولي علي جبر مدافع فريق بيراميدز، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري البلجيكي، للانضمام إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل.



ويرغب لاعب بيراميدز في إثبات نفسه مرة أخرى، بالاحتراف الأوروبي، خاصة بعد تجربته السابقة، والتي كانت غير موفقة مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.



ومن المنتظر، أن يحسم جبر موقفه مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، وعقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا.