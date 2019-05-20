السيستم ينجح في ثاني أيام امتحان الصف الأول الثانوي.. تباين في آراء الطلاب حول صعوبة أسئلة الأحياء.. ومشكلات التابلت الفنية تتسبب في بطء الإجابة

السيستم اشتغل لكن فيه مشكلة.. طلاب فى أولى ثانوي: امتحان الأحياء صعب وغير مباشر

قلم التابلت خطه وحش.. طلاب أولى ثانوى بالجيزة: سهولة امتحان الأحياء كانت مفاجأة









أعرب عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، عن استيائهم من صعوبة امتحان الأحياء، إلى جانب مشكلات فنية في التابليت.





قال كريم علاء، الطالب بالصف الأول الثانوي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن النظام الجديد لم يعرقل إلا عدد محدود من الطلاب، مشيرا إلى أن مشكلة الامتحان كانت في صعوبة الأسئلة، مؤكدا أن أسئلة امتحان الأحياء جاءت غير مباشرة.





من جانبه أكد عبد الرحمن خالد، الطالب بالصف الأول الثانوي، أنه كان هناك عناء في الكتابة على التابليت بسبب البطء، وكذلك بسبب سوء جودة القلم المخصص للكتابة على التابليت، مشيرا إلى أن ذلك عطلهم عن الإجابة على أسئلة الامتحان.





بدوره أضاف خالد، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه يجب مراعاة وتدارك هذه المشكلات فيما بعد، مشيرا إلى أنه بجانب المشكلات الفنية فإن نوع الأسئلة التي جاءت بالامتحان فوق مستوى الطالب المتميز.





وقال رامز ماجد، الطالب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الأحياء جاء صعب، وغير مفهوم، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة في معظمها.





وأضاف ماجد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تغيير الامتحانات من مجموعة طلاب لأخرى لم يمنع الغش داخل اللجنة، مشيرا إلى أن الطلاب كانوا يساعدون بعضهم البعض على حل أسئلة الامتحان.





من جانبه أكد مهند أشرف، الطالب بالصف الأول الثانوي، أنه لم يستفد بالكتاب خلال الإجابة على أسئلة امتحان الأحياء، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن الأسئلة ليست مباشرة.





وأشار أشرف، في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالسيستم والتابلت، وهي عدم سهولة الكتابة عليه باستخدام القلم المخصص له، مشيرا إلى أن الأسئلة في معظمها أيضا يجب أن تكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد لضمان الإجابة على التابلت بكفاءة ويسر.





في السياق ذاته رصد "صدى البلد" علامات البهجة والسرور على وجوه طلاب الصف الأول الثانوى أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى بعد تأديتهم لامتحان مادة الأحياء الذي يعد ثانى امتحان لهم في ماراثون الامتحانات وفقا للنظام الجديد.





وقالت منة محمد إحدى طالبات أولى ثانوى: "الامتحان كان فيه جزئيات من خارج المنهج، والامتحان على التابلت سهل حاجات كتير جدا علينا".





وأضافت يارا أحمد أن أكبر مشكلة واجهتهم هى الكتابة بالقلم على التابلت، قائلة: "الخط بيطلع وحش"، مشيرة إلى أن وقت الامتحان غير كاف لحل جميع الأسئلة.





وأشارت ريم حسن إلى عدم قدرتهم على التركيز فى الامتحان بسبب وحود عداد للوقت بالتابلت، ما يشعرهم ببعض الخطورة قلقا من أن ينتهى الوقت، ما أصابهم بالارتباك.





وأكدت مى محمد أن الامتحان عمل على التابلت بشكل جيد جدا، ولكن هناك بعض الأسئلة اعتمدت على معلومات عامة تمت دراستها فى مرحلة الإعدادية فلم نستطيع الإجابة عنها.





وتابعت ميار علي قائلة إنها تركت حوالى 6 أسئلة دون حلها بسبب ضيق وقت الامتحان، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الكتابة بالقلم اللوحى على التابلت.





يذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت أمس الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.





وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.





جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت أمس الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



