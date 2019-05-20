اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

قدمت الجمهورية اليمنية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة فى المجالات الصحة والتعليم والاسكان والسياحة من اجل الاسهام العربي فى اعادة اعمار وتنمية اليمن.



وقال مدير ادارة العلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول العربية دكتور ثامر العاني ان هذه الخطة تم تدارسها فى اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الامانة العامة والجمهورية اليمنية وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في اعادة الإعمار.ومثل اليمن وفد ضم علي عاطف الشرفي وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ،وغرام أمان مدير عام مسؤول ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة.ومثل الجامعة الدكتور ثامر العاني مدير ادارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية.



وأضاف العاني ان الخطة قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنى خلال الاجتماع المشترك ، وهى خطة تفصيلية جيدة ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمني بهدف تحسينها.



وقال العانى فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع ان الوفد اليمنى استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع اونشاط وتكلفة كل نشاط .



وأكد العاني انه تم الانفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية . وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية فى بيروت بشان اعادة اعمار اليمن .



وينص ققرار القمة على دعوة الدول الاعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامجً تكاملي يسهم في اعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



كما ينص القرار على دعوة الدول الاعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة بالإضافة الى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المراة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.