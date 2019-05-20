شاومي تنضم لقائمة فوربس العالمية

أَدرجت شركة شاومي العالمية، الرائدة في مجال التكنولوجيا، علي قائمة فوربس 2019 لأفضل 2000 شركة فى العالم.



هذا هو الظهور الأول لشركة شاومي في القائمة، وقفزت الشركة إلي المركز 426.



وطبقا لبيان صادر عن تشاومى فان الفضل في إدراج اسم شاومي علي القائمة يرجع لأدائها القوي فيما يتعلق بالقيمة السوقية والنمو القوي في مؤشرات الأداء المتعددة، والتي تشمل الإيرادات والأرباح والأصول.



وأضاف البيان: بفضل نموذج الأعمال الثلاثي القوي والفريد للمجموعة، تمتعت شاومي بالقوة خلال 2018 رغم مواجهة منافسة شرسة من نَظرائها المحليين والعالميين. وفي عام 2019، أطلقت الشركة الشركة رسميًا الاستراتيجية الثنائية المتعلقة بالهواتف الذكية + الذكاء الاصطناعي للأشياء، والتي تعتقد المجموعة أنها ستوفر المزيد من الفرص للذكاء الاصطناعي للأشياء في المستقبل وستساعد شاومي في تحقيق إمكاناتها الكاملة.



هذا وتقوم مجلة فوربس سنويًا بإدراج 2000 شركة عالمية علي قائمتها. تعتبر هذه القائمة واحدة من أكثر تصنيفات الشركات ثقةً في العالم وتحظى بأعلى نسب المتابعة، حيث تعتمد في تصنيفها على نظام متكامل يشمل الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.





