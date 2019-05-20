مخصص لعشاق التصوير.. إطلاق honor 20 غدا في لندن

ينطلق الهاتف المتميز والبارز فى مجال التصوير honor 20، غدا الثلاثاء، من لندن فى حفل كبير يضم عشاق هونر من كافة البلاد.



ويعد هاتف هونر ٢٠، مخصصا لعشاق التصوير لما يتمتع به من خصائص هائلة فى الكاميرا، حيث ينطلق بـ ٤ كاميرات وهو ما يمنح المستخدمين قدرات تصوير لا نظير لها تتفوق على قدرات نظيراتها في الكاميرات الرقمية الاحترافية.



وتتميز كامير honor بأنها ذات نظام رباعي ودقة 48 ميجابكسل وأول تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم للجزء الخلفي من الهاتف.



وبمناسبة هذا الحدث، أطلقت هونر داخل مصر مسابقة لعشاق التصوير وهى مخصصة لمالكى هواتف هونر الذكية بمختلف انواعها، وتتيح هذه المسابقة فرصة من خلال صفحة هونر على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بصور تم التقاطها بواسطة هواتفها، حيث سيتم اختيار مجموعة من الصور لتعليم أصحابها كيفيه التصوير بطريقة سليمة واكثر احترافيه من خلال خبراء فى مجال التصوير الفوتوغرافي .



ويتم اصطحاب المتسابقين فى ورش عمل متخصصة فى مجال التصوير الاحترافى داخل أماكن مختلفة بالقاهرة والاسكندرية وتعليم المتدربين كيفية التقاط أفضل الصور وتعليمهم مبادئ التصوير الفوتوغرافي والمشاركة بصور جديدة لاختيار افضلها للفوز بجوائز عديدة من هونر.

