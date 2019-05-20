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تعليم

جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا بلجان امتحانات «التربية» و«النوعية» و«التمريض»

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:33 م
صدى البلد
أيمن رياض
قام الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم، بجولة تفقدية بدأها بكلية التربية لمتابعة امتحانات الفرقة الثانية والرابعة، ثم تبعها جولة بالتربية النوعية للفرق النهائية بأقسام الإعلام التربوي وتكنولوجيا التعليم والموسيقى، واختتمت بجولة بكلية التمريض بامتحانات الفرقة الرابعة، وذلك في إطار جولاته المستمرة لجميع كليات الجامعة لتفقد انتظام الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة عزة محمد حافظ عميد كلية التمريض ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

ووجه رئيس الجامعة خلال الجولة إلى مراعاة بعض الملاحظات الخاصة بالالتزام بتطبيق وسائل القياس والتقويم بالامتحانات واستخدامها في تجويد المخرجات التعليمية، مشددًا علي مراعاة أن يقيس الامتحان تحصيل الطالب وإلمامه بالمادة العلمية وفقًا لمعايير الجودة بحيث تستوعب أسئلة الامتحان الزمن المحدد لها، لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.

وفي ختام الجولة تفقد رئيس الجامعة وحدة ضمان الجودة والاعتماد ووحدة التمييز ومتابعة الخريجين بالمبني الجديد لكلية التمريض.

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