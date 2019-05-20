بمناسبة انتهاء عمله.. السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، السفير سونغ آيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدار أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة، أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014.





كما طلب الرئيس نقل تحياته للرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكدًا تقديره لدوره الحكيم في قيادة الصين وشعبها الصديق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر.





وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السفير الصيني أعرب من جانبه عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس على منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، معتبرًا أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعبًا، وانعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبرًا عن امتنانه وشكره تجاه المسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.



