مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة طنطا يكرم وكيل الصحة بالغربية ..صور

كرم مجلس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم "الإثنين"، الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية .



ووجه الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر للدكتور شرشر علي المجهودات التي بذلها خلال توليه مهمة الصحة بالغربية، مؤكدًا أنه لم يتوانى لحظة ولَم يدخر جهدًا في خدمة المرضى، ومعه كتب شهادة ميلاد جديدة بتعيينه مستشارًا لوزير الصحة.



حضر التكريم الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.