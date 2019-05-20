المشدد 10 سنوات لعامل لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر وبراءة آخر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار فى البشر وبراءة آخر بالسلام أول.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد احمد الجندي، وعلي مختار وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.





كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار احمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام اول قيام المتهمين "محمد .ز"، عامل، و"محمد .ع"، عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تاجروا في أشخاص وهم الأطفال "عبد الله أنور ، و ابراهيم محمد ،و عبد العال أحمد ،و أحمد محمد ،و عبد الرحمن أحمد ،و محمد أحمد بقصد استغلالهم في أعمال التسول إذ اتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول ونفاذا لاتفاقهم الإجرامي أوعزا المجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهما علي النحو الوارد بالتحقيقات".





وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين عبد الله أنور ،و ابراهيم محمد والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة.





واستعمت النيابة العامة لإلى أقوال الطفلين عبد الله أنور، 17 سنة ،و ابراهيم محمد ، 16 سنة أنه حال قيامهما بأعمال التسول تعرفا علي المتهم الاول وسخرهما لأ عمال التسول لصالحه وأضافا بقيامه بالتعدي الجنسي عليهما.





كشفت تحريات عطية محمد رائد شرطة بالادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث انه فور ورود معلومة إليه مفادها قيام المتهمان محمد زكريا ،و محمد عصام باستغلال أطفال الشوارع والتعدي الجنسي عليهم وتسخيرهم في اعمال التسول انتقل الي منطقة - أبو رجيلة - دائرة قسم أول السلام ، فشاهد المجني عليهم الصغار يقومون بأعمال التسول وبسؤالهم ارشدوه عن مكان تواجد المتهمين .





وأضاف المجني عليه الاول والثاني قيام المتهم الاول بالتعدي الجنسي عليهما واضافوا جميعا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول لصالح أنفسهم .