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بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:09 م
فاكهة الدوريان
فاكهة الدوريان
رشا عوني
مذاق سيئ ورائحة كريهة.. هكذا يبدو على وجوه ضيوف برنامج رامز في الشلال عند تقديم فاكهة الدوريان لهم، في منتصف الحلقة، فيتحمسون في البداية لتذوقها وبمجرد أن يقتربون منها ويشتمون رائحتها ينفرون منها.

فاكهة الدوريان هي فاكهة نادرة فاجأ رامز جلال ضيوفه بها في برنامج المقالب هذا العام، ومن النادر أن يكون أحد ضيوفه تذوقها من قبل، لذا إليك كل ما تريد معرفته عن فاكهة الدوريان بحسب موقع theculturetrip :

1- يتم زراعتها في المناطق الاستوائية فقط، جنوب شرق آسيا
2- تايلاند تعد أكثر دولة تحتوي على مزارع للدوريان
3- هذه الفاكهة رائحتها نفاذة كريهة غير محببة، وطعمها لاذع
4-تزن الثمرة الواحدة ما بين 2 إلى 7 أرطال
5- ينتج منها 20 ثمرة فقط كل 3 سنوات
6- تعد ثمرة الدوريان أغلى فاكهة في العالم ويصل سعر الثمرة الواحدة ألف دولار
7-تسمى الدوريان ملك الفاكهة في جنوب شرق آسيا
8- بسبب رائحتها الكريهة، يحظر انتقال فاكهة الدوريان في المواصلات العامة في جميع أنحاء تايلاند ، اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة.
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان
بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

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بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

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