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بين الناس

صالح لوزيرة التضامن: محتاج معاش تكافل وكرامة لرعاية أبنائي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
يستغيث صالح المنشاوى هارون «عامل باليومية» من قسوة الحياة وشظف العيش.

ويقول صالح فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : إنه تعرض أثناء عمله لحادثة أصيب على أثرها بكسر فى الحوض وآخر فى أسفل العظمتين، ولم يعد قادرا على الحركة، ولديه من البنين والبنات ستة أفراد، فى مراحل تعليمية مختلفة ،و أمنيتى الوحيدة معاش ينفق منه على أسرته، لأنه لم يعد قادرا على الحركة، وهو العائل الوحيد لأسرته .

وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١٢٧١١٦٩٢٠ .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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