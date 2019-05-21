صالح لوزيرة التضامن: محتاج معاش تكافل وكرامة لرعاية أبنائي

يستغيث صالح المنشاوى هارون «عامل باليومية» من قسوة الحياة وشظف العيش.





ويقول صالح فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : إنه تعرض أثناء عمله لحادثة أصيب على أثرها بكسر فى الحوض وآخر فى أسفل العظمتين، ولم يعد قادرا على الحركة، ولديه من البنين والبنات ستة أفراد، فى مراحل تعليمية مختلفة ،و أمنيتى الوحيدة معاش ينفق منه على أسرته، لأنه لم يعد قادرا على الحركة، وهو العائل الوحيد لأسرته .





وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١٢٧١١٦٩٢٠ .





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