ترشيدا للكهرباء.. تركيب محطات طاقة شمسية في المصالح الحكومية بالفرافرة

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه يجري حاليا الانتهاء من تركيب ألواح محطة الطاقة الشمسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة في ترشيد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية للإنارة وتوليد الكهرباء كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة لتوليد طاقة بقدرة 10 كيلو وات.



وأضاف "حسين" أنه يجري أيضًا تركيب 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 15 كيلو وات للوحدات المحلية القروية بقرى الكفاح والخير والنماء والنهضة وذلك بتكلفة 247 ألف جنيه بواقع قدرة 5 كيلو وات لكل محطة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمحافظة ولاستغلال المقومات الطبيعية التي حباها الله بها، ومنها تميز المحافظة بأكبر نسبة سطوع للشمس في العالم والتي بدورها ستسهم في إنجاح وتعميم مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في كافة المجالات.