حفرة عميقة بتقسيم عمرو بن العاص في فيصل تهدد حياة الأطفال.. صور



وناشدت المسئولين بالعمل على وضع حواجز حول الحفر حتى لا يسقط فيها أحد أطفال المنطقة، وإنهاء العمل بالمنطقة بأقصى سرعة وردم الحفر.



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شكت المواطنة باسنت شاهين، من أهالى منطقة الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حفرة عميقة موجودة بتقسيم عمرو بن العاص منذ أكثر من أسبوعوقالت فى رسالتها: إن مكان الحفر فى الأساس كان ترعة وكان المسئولون يسعون لتوسيع الطريق وحفروا المكان منذ أكثر من أسبوع ثم تركوه ولم يستكملوا أعمالهم دون وضع حواجز.