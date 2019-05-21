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بين الناس

حفرة عميقة بتقسيم عمرو بن العاص في فيصل تهدد حياة الأطفال.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكت المواطنة باسنت شاهين، من أهالى منطقة الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حفرة عميقة موجودة بتقسيم عمرو بن العاص منذ أكثر من أسبوع

وقالت فى رسالتها: إن مكان الحفر فى الأساس كان ترعة وكان المسئولون يسعون لتوسيع الطريق وحفروا المكان منذ أكثر من أسبوع ثم تركوه ولم يستكملوا أعمالهم دون وضع حواجز.

وناشدت المسئولين بالعمل على وضع حواجز حول الحفر حتى لا يسقط فيها أحد أطفال المنطقة، وإنهاء العمل بالمنطقة بأقصى سرعة وردم الحفر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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