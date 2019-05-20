حكم إخراج زكاة الفطر عن من مات آخر يوم في رمضان

قالت دار الإفتاء، إنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، لأن الميت ليس من أهل الوجوب.
وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة الفطر عند شخص مات ليلة عيد الفطر؟»، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.
وأوضحت: أن الجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء-كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه, فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.