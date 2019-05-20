حكم إخراج زكاة الفطر عن من مات آخر يوم في رمضان

قالت دار الإفتاء، إنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، لأن الميت ليس من أهل الوجوب.





وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة الفطر عند شخص مات ليلة عيد الفطر؟»، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.



