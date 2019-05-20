المشدد 15 سنة لـ6 متهمين.. والمؤبد لمتهم آخر للاتجار بالأعضاء البشرية بعين شمس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها حضوريا، الاثنين، بمعاقبة ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٥ سنة وغيابيا بالسجن المؤبد لمتهم آخر وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وايمن عبد اللطيف.





وتضمنت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين عبد الرحمن .ع وشهرته عاطف التلياني ٢٠ سنة مبيض محارة وعبد الله .ر ٢٢ سنة نجار وطارق .ا وشهرته طارق كشري ١٩ سنة وعايدة .ا وشهرتها أم جنا ٢٣ سنة عاملة وشعبان م ٣٢ سنة عامل وياسر م ٤٠ سنة فني صيانة ومحمود .ي وشهرته أبو جنا هارب، بتكوين خلية إجرامية في غضون عام ٢٠١٦ بمنطقة عين يقوم على إدارتها متهم متوفي باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدي الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي وبدر محمود والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال كليهم.



