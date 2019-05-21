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بين الناس

أهالى قرية شلقام بالمنيا للمسئولين: بنشرب مياه صرف صحى

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:07 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى قرية شلقام بمدينة بني مزار بالمنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، منعدم صلاحية مياه الشرب منذ أكثر من عام، مؤكدين أنها تسببت فى إصابة الكثير من أهالى القرية بالأمراض.

وقال الأهالى فى شكواهم: أهالى القرية يعانون من سوء صلاحية مياه الشرب منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه تقدم بالكثير من الشكاوى للشركة التى ضربت بشكواهم عرض الحائط.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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