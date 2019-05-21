أهالى قرية شلقام بالمنيا للمسئولين: بنشرب مياه صرف صحى

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شكا أهالى قرية شلقام بمدينة بني مزار بالمنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، منعدم صلاحية مياه الشرب منذ أكثر من عام، مؤكدين أنها تسببت فى إصابة الكثير من أهالى القرية بالأمراض.وقال الأهالى فى شكواهم: أهالى القرية يعانون من سوء صلاحية مياه الشرب منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه تقدم بالكثير من الشكاوى للشركة التى ضربت بشكواهم عرض الحائط.