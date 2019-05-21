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بين الناس

سكان المنيل للمسئولين: شوفولنا حل في الباعة الجائلين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:02 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى المنيل التابع لحى مصر القديمة، باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات الصارخة، والتي أصبحت كارثة موقوتة، وخطرًا داهمًا على سكان المنيل.

وقال الأهالي في شكواهم إن شارع المنيل، والذي يعد من أقدم الشوارع العريقة بالقاهرة، أصبح الآن مأوى للباعة الجائلين والإشغالات الصارخة بالاضافة الى ميدان الباشا، والذي أصبح مقلبا عموميا للقمامة، ويتم الفرز في الشارع مع تواجد سيارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بجوار الفريزة.

وناشد الأهالي المسئولين بسرعة التحرك فورًا لرفع الأذى عن سكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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