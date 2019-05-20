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رياضة

تشافي: تدريب برشلونة مازال في عقلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:07 م
تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز
حسن العمدة
أكد قائد برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، أن هدفه هو اكتساب خبرة التدريب كمدرب لفريقه الحالي السد القطري أولًا، ومن ثم تولي تدريب الفريق الكتالوني.

وأضاف "هيرنانديز" قبل ساعات قليلة من خوض مباراته الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا: "الفكرة هي أن أبدأ كمدرب في قطر، حيث لا يوجد توتر وضغوط للتجربة والحكم على نفسي ومن أجل اكتساب الخبرة أيضا، ومن ثم العودة لأوروبا وبالتحديد لبرشلونة".

ولفت تشافي إلى أنه سيستمتع بالـ 90 دقيقة الأخيرة له في الملاعب، وأنه سيخوض هذه المباراة "بشكل طبيعي".

وأضاف اللاعب "لقد حظيت بمسيرة طويلة للغاية، أشعر بالهدوء حاليا، هدفي أن أكون مدربا. أرى أن امتلاكك لهدف عقب انتهاء مسيرة حافلة ورائعة يجعلك ترى الأمور بطريقة أسهل".

وأشار إلى أنه عندما كان طفلا لم يكن يتخيل أنه سيحقق كم هذه البطولات سواء مع البارسا أو المنتخب الإسباني، معربا عن امتنانه للتكريم والاعتراف به سواء على المستوى الشخصي أو الاحترافي من جميع الناس.

وقال "هيرنانديز" إنه كان هناك وداعا كبيرا أولا عندما رحل عن برشلونة بعد تحقيقه العديد من ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال، ويرى أن وداعه اليوم "مألوفا بعض الشيء".

ولفت إلى أن هدفه هو أن يكون مدربا لنادي السد القطري، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا، موضحا أنه يستعد بالفعل لإعداد المخطط التنظيمي ومواعيد المباريات وأيضا المباريات الودية.

وبسؤاله حول المدربين الذين يرى أنهم قدوته، أجاب أنهم "كثيرون" لأنه تدرب على يد مدربين كبار، على غرار لويس أراجونيس وبيب جوارديولا ولويس إنريكي ولويس فان جال.

وعن الإشاعات التي أفادت بعودته لنادي برشلونة مجددا ولكن كمدرب، أوضح تشافي أن البلوجرانا فريق كبير للغاية، وأنه غير مستعد لهذه الخطوة بعد.

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