وكيل وزارة قطاع الأعمال العام: تمت هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة

قالت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة، إنه تم تكليف مركز إعداد القادة بتقييم أداء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلي أنه تم إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة وأنه تتم الآن إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.



وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة قد تساءل عن معايير وضوابط اختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات، مؤكدا أنها لا تتم بدقة، وتتسبب فى سوء الإدارة، إضافة إلى تسائله عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة التى بها مجالس إدارات منذ 20 عام، على حد قوله.



فيما قال محمد طه عبد الهادى، المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، إن هناك 82 فردا تم تعيينهم بالمركز عقب ثورة 25 يناير 2011 على غير رغبته، قائلا "عدد العاملين بالمركز 182 منهم 82 تم تعيينهم بعد الثورة غصب عننا" لافتا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هامبرج بألمانيا لتطوير أداء قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التى ترغب فى تدريب قياداتها وكوادرها.



جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب طلعت خليل، بشأن موازنة المركز ودوره، حيث أكد أنه ليس ضد المركز والتدريب، لافتا إلى أن الأبحاث والدراسات هى باب خفى للأجور، مشيرا إلى أن المركز يحصل على أموال ولا يُقدم أى خدمات.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.