توريد أكثر من 87 ألف طن قمح بالقليوبية

أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم توريد 87878 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد إلى الصوامع بمدن المحافظة.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم التوجيه بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار، وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة، لتخفيف العبء عن المزارعين، وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون، مؤكدًا ضرورة تواجد خدمة أمنية ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.



وأصدر المحافظ توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة، وتذليل أية صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد، على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين، وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم، وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها.



من جانبه، قال السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين، إن المستهدف تحقيقه هذا العام 101 ألف طن من محصول القمح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.



وأضاف الصباحي أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

