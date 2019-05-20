خلال شهر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخلفات البناء.. تعرف عليها

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب: إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لا تخرج عن فلسفة القانون وتتعلق بآلية تطبيقه، وأبرز موادها تتضمن تقسيط مبالغ الغرامات وتقدير قيمة الغرامة وفقًا للجان تقدير؛ مشيرا إلى أنه سيتم إصدارها خلال وخلال شهر.





وأشار عبد العزيز خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه حسب المادة الأولى من القانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ويحظر التصالح على الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة و المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز والبناء على الأراضى المملوكة للدولة و الخاضعة لقانون حماية الآثار وغير ذلك.





وتابع: "اللائحة تتحدث أيضًا عن تنظيم عملية الموقف القانوني للدعاوى والقضايا المنظورة أمام القضاء في الوقت الحالي وكيفية إنهاء كافة هذه الخلافات والدعاوى عن طريق التصالح في المخالفة من قبل المواطن، كما تتحدث اللائحة أيضًا عن اختصاصات لجان الحصر ولجان التقييم ولجان السلامة الإنشائية التي لك منها دور هام في القانون".



