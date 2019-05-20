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برلمان

بعضها غير آدمى ولا تصلح لخدمة المواطنين..برلمانى واصفا مكاتب البريد

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:47 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا لعصام الصغير رئيس هيئة البريد أثناء مناقشة موازنة الهيئة اليوم، حول خطة الهيئة نحو تطوير مكاتب البريد القائمة والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين وحالتها سيئة وتحتاج لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير.

وضرب النائب مصطفى سالم مثلا بمكتب بريد ساحل طهطا والذي وصفة بانة أصبح مكان غير آدمي ولا يصلح لتقديم الخدمة المناسبة والملائمة للمواطنين رغم انه يخدم أكثر من ٥٠ ألف مواطن منهم عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات والمرضى.

وأضاف سالم أيضا أن هناك العشرات من قطع الأراضى السابق التبرع بها من المواطنين لصالح الهيئة لإنشاء مكاتب بريد عليها إلا أن الهيئة أخذتها ولم تنشأ تلك المكاتب أو ترد هذة القطع للمتبرعين بها للاستفادة منها في إقامة مشروعات أخرى ذات نفع عام تخدم هذة القرى.

وقد أجاب رئيس الهيئة على سؤال النائب مصطفى سالم بأنه تم تطوير عدد ٨٨٠ مكتب بريد في المرحلة الأولى وسيتم تطوير عدد ٤٥٠ مكتبا خلال العام المالي القادم وفي ما يتعلق بقطع الاراضى المتبرع بها ولن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية فسيتم ردها للمتبرعين بها لأن ذلك حق لهم.

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