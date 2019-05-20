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تعليم

الدبلومات الفنية 2019 ... لا شكاوى ولا أخطاء في الامتحانات اليوم

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:41 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث على التوالى بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.

ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.

حيث أدى الطلاب الامتحان على فترتين : في الفترة الأولى بلغ عدد المواد الامتحانية (106) ، وفي الفترة الثانية بلغ عدد المواد الامتحانية (17)، وذلك في مختلف تخصصات الدبلومات الفنية.

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