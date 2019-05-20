الدبلومات الفنية 2019 ... لا شكاوى ولا أخطاء في الامتحانات اليوم

استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث على التوالى بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.
ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.
حيث أدى الطلاب الامتحان على فترتين : في الفترة الأولى بلغ عدد المواد الامتحانية (106) ، وفي الفترة الثانية بلغ عدد المواد الامتحانية (17)، وذلك في مختلف تخصصات الدبلومات الفنية.
ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.
حيث أدى الطلاب الامتحان على فترتين : في الفترة الأولى بلغ عدد المواد الامتحانية (106) ، وفي الفترة الثانية بلغ عدد المواد الامتحانية (17)، وذلك في مختلف تخصصات الدبلومات الفنية.