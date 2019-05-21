بالطفطف السياحي.. رأس البر تتزين لاستقبال عيد الفطر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر،بمحافظة دمياط ،حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم تجهيز جميع الشواطئ ووضع اللوحات الارشادية ونشر رجال الإنقاذ على شواطيء راس البر، كما تم رفع كافة الاشغالات من شارع النيل ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ.





فمن المنتظر ان تستقبل راس البر مايزيد على المليون مصطاف خلال اجازة عيد الفطر فعلى مدار السنوات الماضية اصبح المصيف من اهم مصايف الجمهورية





ورأس البر لها مذاقها الخاص ولها عشاقها فشوارعها محفورة في أدهان روادها ومن يأتى اليها مرة لابد وان يكرر الزيارة ويبقي عالقا في ذهنه جمال شواطئها وشوارعها ومزارها كمنطقة اللسان ورأس البر زمان وشاطئ النخيل.





وبدات الكافيهات والمحال التجارية بطول منطقتى شارع النيل واللسان بتعليق الزينة كما بدأت الوحدة المحلية براس البر بتعليق الزينة في مداخل المدينة ونشر اللوحات الارشادية بطول الشاطئ وبدأت الكافيهات بمنطقة النيل واللسان وكذلك بطول الشاطئ تستعد استقبال المصطافين فمنهم من قام ببعض اعمال التجديد والصيانه لبعض الكافيهات ومنهم من قام بتعليق الزينة امام الكافيهات لاعلان عن بدء الوسم الصيفي حيث انه منذبداية شهر رمضان وبدلآأت العائلات من أصحاب الوحدات السكنية والعشش القدوم لراس البر لقضاء الاجازة الصيفية.





وعاد الطفطف السياحى مرة اخرى للمشهد براس البر وذلك بعد ان اختفي الى حد ما على مدار السنوات الماضية عاد للظهور ويعد من اشهر وسائل الانتقال بالمصيف حيث يفضله كل رواد راس البر للتنقل في انحاء المصيف.





ومن جانبه صرح اللواء عماد حمدى رئيس مجلس مدينة راس البر، أنه تم عمل التجهيزات اللازمة و اعمال الارتقاء والتطوير بشوارع و ميادين المدينة لاستقبال رواد المدينة خلال اجازة العيد والذى قد يتعدى عددهم المليون مصطاف كما هو معتاد كل عام، وتم وضع اللوحات الإرشادية بجميع شوارع المدينة بالإضافة إلي شاطئ البحر،والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات.



