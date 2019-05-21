مليار و500 مليون جنيه لتطوير رشيد.. إنشاء أكبر ميناء للصيد وممشى ومراسى سياحية بالمدينة.. صور

تطوير الشوارع التراثية برشيد "الشيخ قنديل - دهليز الملك – السوق"

85 ٪ نسبة التنفيذ فى أعمال ميناء الصيد باستثمارات ٤٧٥ مليون جنيه

هيئة المجتمعات العمرانية تعد مخطا تفصيليا لمدينة رشيد الجديدة









بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى العمل على قدم وساق فى مشروع تنمية وتطوير مدينة "روزيتا –رشيد" بمحافظة البحيرة حتى تصبح متحفا مفتوحا على غرار الاقصر وأسوان وتشهد مدينة رشيد اعمال انشاء جديدة وتطوير منها انشاء أول ميناء للصيد وتطوير كورنيش النيل والمنازل والمساجد الأثرية بعد أن توقفت بها اعمال التطوير بها لفترة تجاوزت 10 سنوات الى أن جاءت توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى اصدرها خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي أقيم في الاسكندرية يوم 26يوليه لسنة2017م والخاصة بتطوير مدينة رشيد فى فترة زمنية لا تزيد عن 3 سنوات بعد أن عانت لفترات طويلة طويلة من الاهمال الشديد على الرغم من اهميتها ،حيث تعد متحفا مفتوحا للاثار كما انها ثانى مدينة آثار إسلامية بعد القاهرة.





موقع "صدى البلد "الاخبارى يرصد مشروعات تطوير "روزيتا –رشيد" كإنجاز كبير ضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة البحيرة .





ففى البداية أعلن المهندس الشيخ مصطفى اسماعيل المدير التنفيذى لمشروع تطوير وتنمية رشيد عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإعداد المخطط التفصيلى لمدينة رشيد الجديدة بعد طول انتظار مؤكدا بأن نسبة التنفيذ فى مشروع ميناء الصيد وصلت الي ٨٥٪ بقيمة تقديرية ٤٧٥ مليون جنيه مشيرا الى الانتهاء من المرحلة الاولي فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٩والتي تضم ٦ مباني "ورشة الصيانة و مخزن المعدات و الادارة الهندسية و المستودعات و منشأ بيع الجملة والتجزئة ومحطة التبريد ،ومبنى المعدات الثقيلة ، جزء كبير من رصيفى الصيانة والرسو".





وأوضح " الشيخ " أن ميناء للصيد برشيد، يضم 3 مصانع :الأول لصناعة الثلج والثانى لتعليب الأسماك والأخير لصناعة الشباك" إلى جانب 20 مبنى للصناعات البحرية الشاملة لخدمة الميناء ورصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء وآخر لصيانة السفن والمراكب على مساحة 4000 متر مربع ويتضمن إقامة رصيفين الأول لصيانة السفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر مربع ويسع 40 سفينة صيد وهو عبارة عن بلاطة القزق الخرسانية لإخراج السفن من الماء ووضعها على البلاطة لإجراء أى صيانة تحتاج إليها وتجهيزها للدخول لورش الطلاء خلال دورة الصيانة المحددة لها، والآخر رصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء لرسو السفن للحفاظ على نهر النيل من رسو السفن فى أماكن غير مؤهلة وتحويلها لأماكن صممت خصيصًا لذلك.





وأعلن المدير التنفيذى لمشروع تنمية وتطوير رشيد عن قيام اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بزيادة إعتماد المبلغ المخصص لصالح مشروعات تطوير رشيد ليصبح 105ملايين جنيه بدلا من 20 مليون من المحافظة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 وذلك بعد استعراض الموقف التنفيذي لتطوير رشيد فور توليه منصب محافظ للبحيرة حيث تلاحظ أثناء زيارته لتفقد الاعمال بمشروع تطوير رشيد البطء الشديد في تنفيذ المشروعات وقلة الاعتمادات المالية بما يفي للإنتهاء من المشروعات الجارية .





وأكد المدير التنفيذى لمشروع تطوير رشيد على الانتهاء من رفع كفاءة الممشي والمراسي السياحيه بكورنيش النيل بطول كيلو 800م بتكلفة 7ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100% قبل انتهاء الموعد المحدد باربعة شهورمشيرا الى انشاء وحدة مرورجديد برشيد بقيمة تقديريه 17مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ 25 % وسيتم الانتهاء من الاعمال نهاية شهر يونيو 2020 .





وتابع بأنه جاري حاليا تعلية دور ثاني علوي أعلي العيادادت الخارجية بمستشفي رشيد لاستخدامها فصول تمريض بقيمة تقديريه مليون400 الف جنيها حيث وصلت نسبة التنفيذ 85% وسيتم الانتهاء من الاعمال نهاية شهر يوليو 2019





واشار الي انشاء سجل مدني عبارة عن دورارضي و2علوي بقيمة تقديرية سبعة ملايين و700 الف جنيها بنسبة تنفيذ وصلت الى75% وسيتم الانتهاء من الاعمال نهاية شهر ديسمبر 2019 لافتا الى أنه يجري حاليا إعداد التصميمات الخاصة لتطوير الشوارع التراثية "الشيخ قنديل - دهليز الملك – السوق" .





ومن جانبه قال اللواء عماد الدكروري رئيس مدينة رشيد ان مشروع تطوير مدينة رشيد بتكلفة مبدئية مليار و500 مليون جنيه يتم تنفيذه خلال خطة وبرنامج زمنى على مدار 3 سنوات مشيرا الى أن خطة تطوير رشيد تشتمل على إنشاء أول ميناء للصيد بالمدينة وعلى مستوى الجمهورية بتكلفة مبدئية تقدر باستثمارات تفوق 450 مليون جنيه، بالاضافة الى تطوير الكورنيش ، الذى تم الانتهاء من أعمال تطويره حتى مسجد أبومندور الأثري، والبيوت الأثرية التى يبلغ عددها حوالى 57 منزلا وبيتا أثريا مشيرا الى الإنتهاء من 40 % لأعمال ترميم مسجد المحلى برشيد بعد توقفها .





فيما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على متابعته اليومية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتنمية مدينة رشيد أولًا بأول والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ورصد المعوقات التي تعترض الأعمال والدفع بها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكليفات الرئاسية التي جاءت فى مؤتمر الشباب الرابع بضرورة الإنتهاء من تطوير وتنمية المدينة وفقًا لبرنامج زمنى محدد لوضعها فى مكانتها اللائقة بها على خريطة السياحة العالمية .





وأشار اللواء أمنة الى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمحافظة شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اثناء زيارته لمدينة رشيد يوم 10 ابريل الماضى بحضوروزيرى التنمية المحلية والإسكان وذلك لتطوير وتنمية منطقة المثلث الذهبي بمدينة رشيد التي تبلغ مساحتها نحو 333 فدانًا، وكذا المنطقة الساحلية التي تقع على ساحل البحر المتوسط بمساحة تبلغ 2750 فدانًا بنطاق المدينة، عن طريق نقل الولاية على قطعة الأرض لصالح الهيئة لتتولى تطويرها واستغلالها، مقابل حصول المحافظة على نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية من أراضٍ وعقارات في التجمع العمراني الجديد " مدينة رشيد الجديدة" فى إطارتوجه الدولة نحو جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمالة، وفتح آفاق جديدة للتنمية.



