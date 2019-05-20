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أخبار العالم

صفقة القرن.. هنري كيسنجر يستعرض مع زلمان شوفل التفاصيل ويتغزل في نتنياهو

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:29 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك قمة سياسية غير مسبوقة جمعت بين اثنين من مخضرمي السياسة الإسرائيلية والأمريكية وتناولت صفقة القرن.

وأشارت القناة إلى أن السفير الإسرائيلي السابق والمخضرم السياسي زلمان شوفل، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية المخضرم، هنري كيسنجر، وتحدثا مطولا عن صفقة القرن.

ونقلت القناة عن هنري كيسنجر قوله تعليقا على صفقة القرن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلل ويقرأ الوضع بشكل رائع".

وأشارت القناة إلى أن كيسنجر أعرب عن دعمه لنتنياهو خلال حديثه مع شوفل.

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