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ديني

أمين البحوث الإسلامية يتفقد المبنى الجديد لمكتبة الأزهر

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:33 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
محمد صبري عبد الرحيم
تفقد الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، المبنى الجديدة لمكتبة الأزهر الشريف للوقوف على اللمسات الأخيرة قبيل الانتقال إليها والوقف على آخر التطورات، كما تعرف خلال جولته على تقسيمة المبنى سواء فيما يتعلق بقاعات الاطلاع أو القاعات الإدارية، أماكن الحفظ، والرقمنة، أنظمة الاستقبال المختلفة للباحثين والقراء.

وكان الأمين العام التقى أمس بالمسؤولين عن مكتبة الأزهر الشريف لبحث تطورات العمل في المكتبة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتقال إلى المقر الجديد.

وبحث الأمين العام خلال اللقاء خطة العمل بالمكتبة والتي تأتي استكمالًا لاستراتيجية الأزهر في الاهتمام بالجانب العلمي وتوفير خدمات مكتملة للباحثين بشكل ييسر لهم الوصول إلى المعلومات ويساعد على القراءة والاطلاع، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب.

وناقش اللقاء الطرق المُثلى لعرض المخطوطات النادرة الموجودة بمكتبة الأزهر الشريف، حتى يمكن الاستفادة بها، وإتاحة عملية الاطلاع عليها خدمة لطلاب العلم والباحثين، كما تعرّض اللقاء لتوظيف الجانب التقني في عملية الأرشفة والفهرسة، فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين بالمكتبة للاستفادة بهم في البرامج الجديدة التي سيتم تقديمها في المكتبة الجديدة.

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