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فن

رانيا يوسف: أتابع هذه المسلسلات الثلاثة في رمضان

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:24 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
نورا نبيل
كشفت الفنانة رانيا يوسف في تصريح خاص أنها تحرص على متابعة 3 مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم .

وقالت :" أتابع 3 مسلسلات هم لمس اكتاف لياسر جلال كما أحب مشاهدة مسلسلات غادة عبد الرازق لذلك أشاهد مسلسلها الجديد حدوتة مرة".

وأضافت:" أما العمل الثالث الذي اشاهده هو زي الشمس وأعجبني اداء جميع الممثلين به" .

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