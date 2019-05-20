رانيا يوسف: أتابع هذه المسلسلات الثلاثة في رمضان

كشفت الفنانة رانيا يوسف في تصريح خاص أنها تحرص على متابعة 3 مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم .



وقالت :" أتابع 3 مسلسلات هم لمس اكتاف لياسر جلال كما أحب مشاهدة مسلسلات غادة عبد الرازق لذلك أشاهد مسلسلها الجديد حدوتة مرة".



وأضافت:" أما العمل الثالث الذي اشاهده هو زي الشمس وأعجبني اداء جميع الممثلين به" .

