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حوادث

ضبط موظف بريد حاول حرق مجموعة من الخطابات الجاهزة للتوزيع

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:43 م
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط موظف بريد حاول حرق مجموعة من الخطابات الجاهزة للتوزيع على العملاء .

كانت معلومات قد وردت إلى قسم أول أسوان تفيد بتواجد موزع البريد إ.م.ع بالمنطقة المجاورة لمحطة السكة الحديدية وسط مدينة أسوان، ولديه خطابات جاهزة لتوزيعها على العملاء، وأثناء الاستعداد لحرقهم تم إلقاء القبض عليه ، والتحفظ على الخطابات الموجودة بحوزته.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3396 لسنة 2019 ، وتم إخطار النيابة المختصة التى قررت حبس المتهم .

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