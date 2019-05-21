وجوه مصرية مشرفة في الخارج.. مينا مسعود يشارك ويل سميث في فيلم علاء الدين.. وميسرة أحمد مرشح في انتخابات الاتحاد الأوروبي

مينا مسعود يشارك في بطولة فيلم عالمي مع النجم ويل سميث

ميسرة أحمد مرشح في انتخابات الاتحاد الأوروبي

فوز محمد خيرت بجائزة النجم الصاعد لشباب الخريجين

بلهجة مصرية لا تكاد تخفى على المصريين، ظهر الشاب المصري مينا مسعود، يتحدث اللغة العربية بطلاقة؛ في فيلم "علاء الدين"، الذي أنتجته شركة ديزني العالمية بمشاركة النجم العالمي ويل سميث.مينا مسعود، الممثل الكندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين وترعرع في أونتاريو بكندا، في يوليو 2017، واستقرت شركة ديزني عليه للعب دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم.ويسير مسعود على خطى رامي مالك، ويعتبر من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، حيث ظهر في أحد اللقاءات التليفزيونية يتحدث معبرًا عن اشتياقه لزيارة مصر والعمل الفني مع الفنان عادل إمام وغيره من النجوم المصريين.ومن كندا إلى النمسا، حيث ظهر الشاب المصري ميسرة أحمد سليمان كمرشح لحزب ÖVP في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي تجرى بين 23 و26 مايو الحالي، ومن المقرر أن يختار البرلمان، 751 نائبًا لتمثيلهم به خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.وحرص المصريون بالنمسا على استقبال المرشح المصري للبرلمان الأوروبي - بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا - شباب المصريين بالمدينة.وأعلن شباب مصر بمدينة ليوبن النمساوية دعمهم للمرشح ميسرة أحمد سليمان، الذي استعرض معهم خطة العمل الذي يسعى الحزب إلى تحقيقها والقضايا التي يعملون على تنفيذها، ومنها قضايا خاصة بالبيئة وكذلك باللاجئين، بالإضافة لمطالبتهم بفتح الباب في أوروبا لاستقبال التخصصات المختلفة.ومن كندا إلى أستراليا، حيث فاز الشاب المصري محمد خيرت، المقيم في أستراليا ومؤسس موقع Egyptian Streets، بجائزة "النجم الصاعد لشباب الخريجين" من كلية الآداب بجامعة ملبورن بأستراليا.وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لكلية الآداب بجامعة ملبورن لفت إلى جهود خيرت أثناء فترة دراسته بالجامعة، حيث أسس حينما كان طالبًا موقع Egyptian Streets الذي يُبث من أستراليا وأصبح منبرًا للصوت المصري بالخارج، إضافة إلى إدراج خيرت في قائمة مجلة فوربس "أوروبا" ضمن المتميزين في مجال الإعلام والتسويق، وكذلك إدراجه في قائمة مجلة فوربس "الشرق الأوسط" ضمن الشخصيات المتميزة من العرب.وفي كندا، كرمت جامعة كارلتون الكندية البروفيسور المصري الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بالجامعة، ومن أهم الاستشاريين في مجال الطرق بكندا وأحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة "مصر تستطيع"، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية وعطائه المتميز على مدار 40 عامًا.ونشر الموقع الرسمي لمركز الأبحاث الدولي التابع لجامعة كارلتون مقالًا يوثق فيه رحلة البروفيسور المصري تحت عنوان "عبد الحليم عمر.. يمهد الطريق نحو مستقبل خال من الحفر".وذكر المقال أن البروفيسور المصري حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى كندا للحصول على درجة الماجستير في جامعة تورنتو في عام 1977، واستكمل مسيرته الطويلة في الهندسة المدنية في كندا، في محاولة لحل مشكلة رئيسية واحدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: الحفر وشقوق الأسفلت، فبدلًا من الترقيع والإصلاح المستمر للطرق بعد مواسم البرد الشديد بسبب دخول المياه داخل الثقوب والشقوق، وتجمدها مما يتسبب في توسعها، وأراد عمر أن يخترع طريقة لزيادة تحمل الأرصفة دون ترقيع وتصليح، فاخترع جهازا ضاغطا (هراس) باسم Asphalt Multi-Integrated Roller (AMIR) – وأطلق الاسم المختصر على ابنه الأكبر أمير، وأصبح يطلق على هذا الجهاز "الهراس أمير".