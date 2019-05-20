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صحتك في رمضان.. 11 أكلة تعالج ارتفاع ضغط الدم

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:21 م
11 أكلة تعالج ارتفاع
11 أكلة تعالج ارتفاع ضغط الدم
رشا عوني
يعد ارتفاع ضغط الدم أزمة يعاني منها نسبة كبيرة حول العالم سواء كانوا شبابا أو كبار السن، إلا أن هناك العديد من الأطعمة تساعد على علاج تلك الأزمة، ويجب إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، حتى في شهر رمضان يتم إضافتها لوجبات الإفطار والسحور، وتناول بعض المشروبات خلال فترة الإفطار.

وبحسب موقع tribuneindia إليك قائمة بأهم الأطعمة التي تساعد في علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم ، وهي :

1- التوت: التوت الأزرق والفراولة تحتوي على الانثوسيانين التي تساعد على الحد من BP.
2- البنجر: فالمستويات العالية من النترات غير العضوية في البنجر تقلل من BP.
3- البطيخ: يحتوي على حمض أميني يسمى سيترولين ، والذي يساعد على إدارة ارتفاع BP.
4- الشوفان: يحتوي على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي قد تقلل مستويات الكوليسترول في الدم ومستويات BP.
5- الثوم: تناول الثوم يمكن أن يزيد من مستويات أكسيد النيتريك، فالثوم غذاء طبيعي مضاد حيوي ومضاد للفطريات.
6- الأطعمة المخمرة: هذه الأطعمة غنية بالبروبيوتيك (البكتيريا المفيدة الحيوية لصحة الأمعاء)، فالبروبيوتيك له تأثير كبير على ارتفاع BP.
7- العدس والبقول الأخرى: العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
8- الزبادي الطبيعي: حيث تقول جمعية القلب الأمريكية إن الزبادي قد يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى النساء.
9- الرمان: شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميًا لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يخفض من نسبة عالية من BP على المدى القصير.
10- القرفة: قد تساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم، حيث أظهرت دراسة أن القرفة خفضت ضغط الدم الانقباضي على المدى القصير بمقدار 5.39 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بنسبة 2.6 ملم زئبق.
11- الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم ، وهو عنصر حيوي في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

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