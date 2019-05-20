ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس المكسيك يدعو إلى دعم التنمية الإقليمية لاستئصال تدفق المهاجرين

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:20 م
أندريس مانويل لوبيز
أندريس مانويل لوبيز
أ ش أ
صرح الرئيس المكسيكي ، أندريس مانويل لوبيز ، بأن دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية في المكسيك وأمريكا الوسطى ، هو الخيار الأفضل لاستئصال تدفق المهاجرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية ، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية قد وضعت اليوم خارطة طريق للتنمية الإقليمية؛ الأمر الذي وصفه الرئيس المكسيكي بأنه يعد تقدما نحو اتفاقية أمريكية مع حكومات المنطقة.

وتدعو خطة التنمية، حكومات : جواتيمالا والسلفادور وهندوراس والمكسيك إلى زيادة الاهتمام بالإنفاق على الرعاية الاجتماعية والحد من الفساد لخلق بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك تجريان مناقشات بشأن ترتيبات تضمن الحكومة الأمريكية بموجبها نحو 10 مليار دولار أمريكي كاستثمارات إنمائية للمكسيك وأمريكا الوسطى.

ترشيحاتنا

اعترفت بارتكاب 11 واقعة.. ضبط زعيمة نشل الموبايلات في مواقف القليوبية

الموت يفجع الفنان محمد محسن في رمضان

الملعب على ارتفاع 4000 متر.. وفاة حكم أثناء مباراة في الدوري البوليفي.. فيديو

درجة الحرارة في هذا اليوم تصل 44.. الأرصاد تحذر المواطنين ..فيديو

مازال الأهلي يغرد منفردا.. لابا كودجوا يقضي على آمال الزمالك فى رقم قياسي

عبر بوابة أمم أفريقيا.. نجم بيراميدز يقترب من الدوري البلجيكي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور