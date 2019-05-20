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رياضة

نجم الزمالك: الجمهور دافع قوي للتتويج بالكونفدرالية ووجود الونش ضروري

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:31 م
صدى البلد
مالك خالد
قال طارق السيد، نجم الزمالك السابق، إن الزمالك لعب مباراة متوازنة بين الدفاع والهجوم، أمام فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية رغم الخسارة بهدف وحيد.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفريق حافظ على نظافة شباكه طوال ٩٢ دقيقة وتلقي هدفًا في غفلة من الدفاعات، ولكن المباراة صفحة وانطوت.

وتابع: أن الزمالك قادر على تعويض فارق الهدف وتقديم مباراة قوية رغم أن فريق نهضة بركان منظم وقدم كرة قدم جميلة، ويملك خطًا هجوميًا قويًا ولكن دفاعه هو أضعف الخطوط.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن جمهور الزمالك سيكون دافعًا قويًا للفريق للفوز بالبطولة ولن تخرج البطولة من مصر، وواثق من قدرة اللاعبين على عبور تلك المباراة.

وأشار إلى أنه لابد من الدفع بمحمود الونش من بداية اللقاء للتعامل مع القامات الطويلة في نهضة بركان، وخاصة "لابا جودا" الذي يلعب كمحطة لزملائه في الكرات الطويلة.

واختتم حديثه: "البطولة زملكاوية ولن نفرط فيها رغم صعوبة لقاء العودة، وأتمنى زيادة أعداد الجماهير في تلك المباراة".

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