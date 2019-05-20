بمناقشات لجنة الخطة والموازنة اليوم.. 46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بالقوى العاملة.. ووزارة المالية ترد.. سيلفيا نبيل تطالب وزارة قطاع الأعمال باستكمال موازنة البرامج والأداء

46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بالقوى العاملة.. ووزارة المالية ترد

سيلفيا نبيل تطالب وزارة قطاع الأعمال باستكمال موازنة البرامج والأداء رئيس هيئة البريد: تم تطوير 880 مكتبا وجار تطوير 450





شهدت مناقشات لجنة الخطة والموازنة الاثنين، مفارقات عديدة، وذلك إبان مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، حيث تم الكشف عن تقاضي 17 مسئولا فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه .





وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.





وتعهد مسؤولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.





ومن جانبه أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة، وقد اتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.





وضمت المفارقات أيضا وزارة الاتصالات، والذي تم تأجيل المناقشة، للأربعاء، حيث سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وماتم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد، حيث استعرض في بداية الاجتماع مسؤولي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلوماتية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.





وقد طرح مسؤولي الوزارة إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استرعى انتباه أعضاء اللجنة، واللذين طلبوا توضيح مفصل بالفارق الهائل وكيفية تحقيقة، وشهد الاجتماع تشديد من النواب مصطفى سالم وياسر عمر وإيهاب منصور بضرورة تفسير الأمر.





وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، كنا نأمل أن تأتي وازرة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لأن "كلها مهندسين"، وأن لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل مايتعلق بالموازنات، إلا انه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موزانة وزارة الاتصالات.





ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سوالا لعصام الصغير رئيس هيئة البريد، حول خطة الهيئة ، حيث عقب عليه بأنة تم تطوير عدد 880 مكتب بريد في المرحلة الأولى وسيتم تطوير عدد ٤٥٠ مكتب خلال العام المالي القادم وفي ما يتعلق بقطع الاراضى المتبرع بها ولن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية فسيتم ردها للمتبرعين بها لان ذلك حق لهم.





من ناحيته قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة القوى العاملة جيدة جدا ولكن بها بعض التعديلات، طالبت النائبة سيلفيا نبيل بتوضيح أسباب الحاجة إلى مراكز تدريبية جديدة إذا كانت السعة التدريبية للمراكز الموجودة والبالغة 67 ألف 880 ألف متدرب، ولدينا 6500 متدرب فقط، لماذا تحتاج الوزارة إلى بناء 4 مراكز جديدة إذا كنا نستخدم تقريبا 10٪ من السعة التدريبية، ورصد 11 مليون في الباب السادس لبناء تلك المراكز.





وقالت النائبة سيلفيا نبيل أنه إذا كان احتياج المنشأت الصناعية 4000، ويتم تخريج 6000 ولدينا منشأت ل 67 ألف، فمن غير المنطقي بناء مراكز جديدة، وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح الفرق بين المؤشرات المتعلقة بالمراكز، حيث أن هناك مراكز تحت التطوير ومراكز تم تجهيزها ومراكز جديدة، وتوضيح العدد الحقيقي للمراكز الجديدة حيث أنها 4 البرامج والأداء وفي الموازنة 7 وفي برنامج الحكومة 5.





وتسائلت سيلفيا نبيل عن أسباب اختلاف إيراد التدريب المهني والبالغ 7 مليون، وإيراد لإصدار شهادات مستوى الآداء 9.6 مليون وتوضيح الفرق بينهم، وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن موعد وضع رؤية البرنامج لوجود مسمى وزارة الإعلام بها، وأوضح ممثل الوزارة أنها خطأ، كما تسائلت سيلفيا نبيل عن أسباب انخفاض عدد الدورات التدريبية للمعاقين من 100 دورة إلي 20 في 18/19 دورة وفي 19/20 25 رغم أن عدد المستفيدين ثابت وكون العام السابق هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن وجود برنامج دمج القطاع الغير رسمي أمر جيد، ولكن المؤشرات الموضوعة ليس لهل علاقة بالأمر، وتحتاج إلى تعديل، وتسائلت سيلفيا نبيل عن عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية من 20 ألف إلي ١١ ألف، وأوضح ممثلو الوزارة أنه سيتم تعديل الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة.





وبشأن وزارة قطاع الأعمال العام قال نبيل أنه قدمت موازنة برامج وأداء للديوان العام فقط، مطالبة ببعض التعديلات بها وموافاة اللجنة بباقي موازنات الجهات التابعة.، وأضافت النائبة سيلفيا نبيل أن الموازنة المقدمة من الوزارة تحتاج إلى مؤشرات واضحة، لافتة إلى أنهم قدموا ملفين الأول متعلق بملخص إجراءات الحكومة وهو محدد جدا ببرامج برؤية واضحة لكنها تتكلم عن الحوكمة فقط دون ذكر العائد المادي، لافتة إلى أن الملف الثاني متعلق بموازنة البرامج والأداء ولكنه لا يحتوي علي أي مدى زمني يوضح ما وصلنا إليه.





وأضافت سيلفيا نبيل أن الديوان العام يحتاج إلى توضيح وعكس الرؤية التي تم توضيحها في ملف الحوكمة، وقياس المؤشرات، لافتة إلى أنها على قناعة بقدرة الوزارة على تقديم موازنة برامج وأداء أفضل بكثير.، وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل هل يعني وجود مؤشر "تحدد طبقا الموازنات السنوية بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة للشركات"، أمام "إجمالي أرباح الشركات الرابح، إجمالي خسائر الشركات الخاسرة، إجمالي إيراد النشاط، إجمالي صادرات شركات قطاع الأعمال العام"، أنه لا يوجد مؤشرات مالية للعام القادم؟.





وأوضحت سيلفيا نبيل أن كل المؤشرات المقدمة غير مقاسة، مطالبة بتطبيق الوزارة للنموذج وزارة المالية ،من جانبها أوضحت ممثل الوزارة أنها ستعدل الموازنة وفق المتفق عليه مع النائبة سيلفيا نبيل وستوافي بها اللجنة.





من جانبها استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوات عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020، وأوضحت علياء عبد الغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.





من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.





واستكملت علياء عبد الغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.





وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.





وقالت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة، إنه تم تكليف مركز إعداد القادة بتقييم أداء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام مشيرة إلي أنه تم إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، وأنه تتم الآن إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.





وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة قد تساءل عن معايير وضوابط اختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات، مؤكدا أنها لا تتم بدقة، وتتسبب فى سوء الإدارة.





كما تساءل الفقى عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة التى بها مجالس إدارات منذ 20 عام، على حد قوله.





فيما قال محمد طه عبد الهادى، المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، إن هناك 82 فردا تم تعيينهم بالمركز عقب ثورة 25 يناير 2011 على غير رغبته، قائلا "عدد العاملين بالمركز 182 منهم 82 تم تعيينهم بعد الثورة غصب عننا" لافتا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هامبرج بألمانيا لتطوير أداء قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التى ترغب فى تدريب قياداتها وكوادرها.



