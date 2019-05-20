ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضحية جديدة لـ الحبة السامة.. انتحار طالب إعدادي في ظروف غامضة بالبحيرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:15 م
صور أرشيفية - الحبة
صور أرشيفية - الحبة السامة
جمالات الدمنهورى
أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة على الانتحار وتناول الحبة السامة  "الخاصة بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئةوتم نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود وتوفى عقب وصوله.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول " اسلام ي ع" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية الكدوة بدائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة "وتوفى عقب وصوله.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد فى تقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.

بسؤال والده اقرر بتناول نجله قرص لمبيد حشري (خاص بحفظ الغلال) لمروره بحاله نفسيه سيئه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
تحرر المحضر اللازم وابالعرض على النيابة العامة قرر محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها.

ترشيحاتنا

بعد تعيينه للزمالك..تاريخ سيئ لـ تيسيما مع الأندية المصرية فى نهائيات أفريقيا

بوساطة مصرية .. اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس 6 أشهر

اقتصادها مستمر في الانهيار.. ترامب: لا تفاوض مع إيران

بعد أن قرر الأحمر التخلى عنه.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلى

العمل لمدة عام.. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء المدن.. صور

بـ فلاشة أو ريسيفر.. شاهد أمم إفريقيا في بيتك على التلفزيون المصري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور