ضحية جديدة لـ الحبة السامة.. انتحار طالب إعدادي في ظروف غامضة بالبحيرة

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة على الانتحار وتناول الحبة السامة "الخاصة بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئةوتم نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود وتوفى عقب وصوله.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول " اسلام ي ع" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية الكدوة بدائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة "وتوفى عقب وصوله.



بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد فى تقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.



بسؤال والده اقرر بتناول نجله قرص لمبيد حشري (خاص بحفظ الغلال) لمروره بحاله نفسيه سيئه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وابالعرض على النيابة العامة قرر محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها.

