ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيران ترفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:11 م
إيران ترفع مستوى
إيران ترفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب
أ ش أ
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، رفع إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب أربعة أضعاف.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن طهران رفعت، اعتبارا من اليوم، حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمئة، لأربعة أضعاف".

يشار إلى أنه وفقا للاتفاق النووي الذي جمع إيران والقوى الدولية في 2015، فإن طهران يمكنها إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى 300 كيلوغرام.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمئة.

ترشيحاتنا

يوم في النار.. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع

خالد الجندى يحذر من عبادة مكروهة تورطك مع الله إلى يوم القيامة

التصويب على الرأس.. 7 مسلحين يفتحون النار على بار ويقتلون 11 شخصا.. فيديو

احذر تناول عصير الفاكهة يهدد حياتك

نجم الزمالك: الجمهور دافع قوي للتتويج بالكونفدرالية ووجود الونش ضروري

رأي الشارع في مسلسلات رمضان: زي الشمس لـ دينا الشربينى وكلبش أمير كرارة الأبرز.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور