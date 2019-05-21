بعد تحذيرات من موجة حارة.. الزراعيين والفلاحين: تؤثر سلبا على الزراعة منذ 4 سنوات.. بعض المحاصيل لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية.. والري الجيد يحميها من ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الزراعيين: التقلبات الجوية تؤثر سلبا على الزراعة منذ 4 سنوات

نقيب الفلاحين: النباتات الصيفية لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية

اتحاد الفلاحين: الري الجيد يحمي محاصيل الخضراوات من موجات الحر









تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة موجة حارة شديدة ويسود طقس شديد الحرارة لمدة 5 أيام متواصلة بداية من اليوم الثلاثاء 21 مايو المقبل، ومن الممكن أن تتعرض المحاصيل الزراعية التي تمثل قوت الفلاحين للتضرر.وحذر الدكتور محمد على فهيم، أستاذ المناخ بوزارة الزراعة، من أن الموجة الحارة القادمة لا مثيل من حيث ارتفاع الحرارة، وستصل درجات قياسية حيث ستتخطى 45 درجة مئوية في القاهرة ومعظم الدلتا، وتقل من 2 - 3 درجات بمحافظات الصعيد.وأكد أن كل الزراعات في مراحل حرجة جدا وحساسة وخاصة الفاكهة الصيفية مثل المانجو والزيتون، حيث تأخر العقد والتحجيم بسبب الشتاء البارد الطويل، وبالتالي فإن الثمار حساسة جدا لارتفاع الحرارة وقد يحدث تساقط غير طبيعي للثمار والمحاصيل وخاصة الخضر مثل الفلفل والباذنجان والقرعيات.وأوضح أن المحاصيل المثمرة قد تتعرض للسعات الشمس مثل زراعات الطماطم والكنتالوب والبطيخ وبعض الفاكهة، حتى المحاصيل الحقلية الصيفية مثل الذرة والأرز والسمسم وفول الصويا قد تتعرض لمشاكل الذبول.وأوصى أستاذ المناخ، بضرورة الري لتعويض حاجة النباتات من المياه بسبب الزيادة الكبيرة جدا في درجات الحرارة، فينصح بتقسيم الرى ليكون صباحا ومساء مع استخدام الرشاشات "الميست" في مزارع المانجو وإن وجدت وكذلك مزارع الزيتون.وشدد فهيم على ضرورة رش مواد عاكسة لاشعة الشمس "سليكات البوتاسيوم 8 سم للتر الفاكهة و 6 سم للتر للخضار، على أن يتم تركيز الرش على الثمار خاصة الجانب الغربى للأشجار، بالتبادل مع الرش بالبوتاسيوم فوسفيت ١٠ - ١٢ سم للتر، والرش بداية من الأحد والاثنين ١٩ و ٢٠ مايو ٢٠١٩، ويكرر يوم الخميس في الصباح الباكر.صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن مصر تعاني من تقلبات جوية منذ أكثر من 4 سنوات؛ مؤكدا أن هذه التقلبات لها تأثير سلبي كبير على الزراعة.وأضاف خليفة لـ صدى البلد أن هناك بعض المحاصيل لم تزرع بعد خلال هذه الفترة كالقمح والذرة الجافة مشيرا إلى أن التأثير لم يصل بعد إلى هذه المحاصيل ولكن التأثير سوف يكون بشكل كبير على الخضر والفاكهة.وتابع نقيب الزراعيين أنه يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بعمل حزمة إرشادات للزراعيين وأن تعلمهم بإجراءات الوقاية وهذا هو الدور الرئيسي للوزارة في مثل هذا التوقيت.وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن الخضراوات تتأثر بصفة عامة بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة مؤكدا أنه أن النباتات الصيفية لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية فالتأثير يكون على النباتات الشتوية والتي تزرع في فصل الصيف ويطلق عليها العروة المحيرة.وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب أن تزرع النباتات الشتوية أن توجد في الصوب البلاستيكية مشيرا أن تلك النباتات لا تتحمل الحرارة.وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أن تخرج نشرة من وزارة الزراعة تعمل على توعية الفلاحين وتقدم الإرشادات للفلاحين للتعامل مع النباتات.وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن درجات الحرارة العالية يكون لها تأثير كبير على بعض المحاصيل كالخضر والفاكهة؛ مؤكدا أنه يجب على الفلاحين أن يستعدوا جيدا للموجات الحارة.وأضاف فرج لـ صدى البلد أنه يجب أن يكون هناك ري جيد للمحاصيل يعوض نقص المياه التي تتسبب به درجات الحرارة العالية مشيرا أنه يجب أن يتم استخدام الرشاشات خلال عملية الزراعة لحماية النباتات من الحرارة العالية.وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة عليها إصدار نشرة لتوعية للفلاحين للتعامل بشكل جيد مع تقلبات الطقس الحار.