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أخبار العالم

إستونيا : مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:11 م
مروحية عسكرية روسية
مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد
أ ش أ
أعلنت وسائل إعلامية في إستونيا، اليوم الاثنين، أن مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد بالقرب من جزيرة "فيندالو" الواقعة في بحر البلطيق.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى إستونيا فور حدوث الواقعة، حيث سلمته مذكرة تفيد فيه بأن هذه أول حادثة من نوعها خلال العام الجاري.

وأضافت الشبكة أن القاذفة الجوية توبوليف تو -154 قضت أقل من دقيقة واحدة داخل المجال الجوي لإستونيا يوم السبت الماضي، حيث أعلن الجيش الإستوني أنه لم يكن هناك اتصال بالطائرة من خلال موجات الراديو.

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