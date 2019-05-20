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الإعلام والسوشيال ميديا أبرزها.. أستاذة علم اجتماع توضح أسباب ارتفاع نسب الطلاق

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:19 م
صدى البلد
رشا عوني
قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، أن المجتمع في مصر يشهد حالة خطيرة وصعبة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل متزايد خلال السنوات الماضية، وعزوف الشباب والفتيات عن فكرة الزواج والاستقرار الأسري.

وأضافت "خضر" لـ"صدى البلد" أن أحد أسباب الطلاق مؤخرًا هو عدم التربية الصحيحة للأبناء سواء الشباب أو الفتيات، فبرغم أن المرأة خرجت للعمل وأكملت تعليمها إلا أنها لم تنجح في تربية أبنائها بطريقة صحيحة تؤهلهم للحفاظ على الاستقرار الأسري.

وأوضحت أن سوء التربية أدى إلى عدم احترام الزوجة لزوجها وتطاولها عليه بالألفاظ وبالتالي أدى إلى تفاقم الأزمة بينهما ما ينتهي الأمر بالطلاق.

وأشارت أستاذ علم الإجتماع إلى أن الإعلام والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها طوال الوقت هي العامل الرئيسي أيضا لما وصل له حال المجتمع، وأن المادة الإعلامية والدراما المقدمة دائما ما تدور حول القضايا المادية والجنسية وتعرض نماذج غير أخلاقية، وهو ما يتسبب في فشل العلاقة الزوجية، لافتة "مبقاش عندنا ثقافة الكلمة الطيبة، وبسبب اللي بنشوفه في الإعلام والمسلسلات ساءت طريقة تعامل الأزواج مع بعضهم وينتهي زواجهم بالطلاق".

وأكدت سامية خضر أن "السوشيال ميديا" من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر مؤخرًا، بعد أن أصبح من السهل هدم علاقة بين زوجين بكل سهولة بسبب العالم الافتراضي الذي يعيش فيه الزوجان.

وقالت إن الفتيات لا يشعرن بالأمان ولم يتم تربيتهن على تحمل المسؤولية وتفهم الزوج، وتفهم الحياة بعد الزواج، بالإضافة إلى عدم شعورهن بالثقة تجاه أزواجهن.

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